Затримання «українських розвідників» в Криму: ФСБ привиділися шпигуни у лавах ЗС РФ

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Затримання «українських розвідників» в Криму нібито знову здійснила Федеральна служба безпеки Росії. Прес-служба ФСБ 15 квітня «похвалилася» ліквідацією діяльності на території анексованого півострова нібито Головного управління розвідки Міноборони України.

Нові «українські диверсанти» цього разу, за версією окупантів, займалися організацією диверсійно-терористичних актів, викраденням відомостей, що містять держтаємницю і вербуванням громадян РФ. Також ФСБ заявила про затримання групи, якою керував «начальник підрозділу української військової розвідки, 45-річний полковник Олег Ахмедов».

До складу агентурної групи Ахмедова нібито входили: військовослужбовець Збройних сил Росії, яка у 2017−2018 роках передавала українській стороні інформацію, що містить держтаємницю окупантів, і громадянин України, якого ФСБ підозрює у шпигунстві.

Слідче управління ФСБ Росії порушило кримінальні справи про державну зраду і шпигунство. Жінці обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту. Громадянина України взято під варту, — йдеться у повідомленні російської спецслужби.

Сьогоднішнє затримання «українських диверсантів» ФСБ пов’язує з січневим арештом в анексованому Криму росіянина, котрий «обладнав за завданням Ахмедова схрони з боєприпасами та вибуховими речовинами».

Також на цей раз ФСБ примарилося, що українська військова розвідка планувала здійснити низку терактів «на об'єктах критичної соціальної і військової інфраструктури» окупованого півострова.