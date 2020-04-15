Задержание «украинских разведчиков» в Крыму: ФСБ снова мерещатся шпионы в рядах ВС РФ

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Задержание «украинских разведчиков» в Крыму якобы снова осуществила Федеральная служба безопасности России. Пресс-служба ФСБ 15 апреля «похвасталась» пресечением на территории аннексированного полуострова деятельности якобы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Новые «украинские диверсанты» на этот раз, по версии оккупантов, занимались организацией диверсионно-террористических актов, похищением сведений, содержащих гостайну и вербовкой граждан РФ. Также ФСБ заявила о задержании группы, которую курировал «начальник подразделения украинской военной разведки, 45-летний полковник Олег Ахмедов».

В состав агентурной группы Ахмедова якобы входили: военнослужащая Вооруженных сил России, которая в 2017—2018 годах передавала украинской стороне информацию, содержащую гостайну оккупантов, и гражданин Украины, которого ФСБ подозревает в шпионаже.

В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу, — говорится в сообщении российской спецслужбы.

Сегодняшнее задержание «украинских диверсантов» ФСБ связывает с январским арестом в аннексированном Крыму россиянина, «оборудовавшего по заданию Ахмедова схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Также на этот раз ФСБ померещилось, что украинская военная разведка планировала совершить ряд терактов «на объектах критической социальной и военной инфраструктуры».