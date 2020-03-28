ФСБ России задержала трех крымчан, которые ехали в Украину. Фото: liga.net

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в оккупированном Крыму трех местных жителей.

Крымчан задержали при попытке выехать из аннексированного полуострова на административной границе. Жители Крыма якобы нарушили режим самоизоляции по коронавирусу. Об этом 28 марта заявил так называемый начальник крымского пограничного управления ФСБ РФ Сергей Станкевич, передает РИА «Новости».

По словам представителя оккупационных властей, трем крымчанам раньше вручали предписания на самоизоляцию. Отмечается, что якобы три гражданина РФ пытались выехать из Крыма в Украину, несмотря на запрет.

Ранее глава оккупационной власти Сергей Аксенов поручил местным силовым ведомствам проработать наказание для лиц, нарушивших режим самоизоляции.

Напомним, в оккупированном Крыму китайским коронавирусом инфицированы уже 14 человек. Днем ранее на полуострове обнаружили еще семь случаев заболевания COVID-19.