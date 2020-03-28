ФСБ Росії затримала трьох кримчан, які їхали в Україну. Фото: liga.net

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в окупованому Криму трьох місцевих мешканців.

Кримчан затримали при спробі виїхати з анексованого півострова на адміністративному кордоні. Жителі Криму начебто порушили режим самоізоляції з коронавірусу. Про це 28 березня заявив так званий начальник кримського прикордонного управління ФСБ РФ Сергій Станкевич, передає РІА «Новости».

За словами представника окупаційної влади, трьом кримчанам раніше вручали приписи на самоізоляцію. Зазначається, що начебто троє громадян РФ намагалися виїхати з Криму в Україну, попри заборону.

Раніше глава окупаційної влади Сергій Аксьонов доручив місцевим силовим відомствам опрацювати покарання для осіб, які порушили режим самоізоляції.

Нагадаємо, в окупованому Криму китайським коронавірусом інфіковані вже 14 осіб. Днем раніше на півострові виявили ще сім випадків захворювання на COVID-19.