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Ракурс
Володимир Зеленський здійснив перестановки в ЗСУ. Фото: president.gov.ua

Зеленський провів кадрову ротацію в армії: призначено нових очільників ЗСУ та ООС

28 бер 2020, 15:11
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Володимир Зеленський, президент України, 28 березня провів декілька кадрових змін у керівництві Збройними силами України.

Головнокомандувачем ЗСУ глава держави призначив Руслана Хомчака, який до цього був начальником Генштабу. Водночас начальником Генерального штабу став Сергій Корнійчук. Про це йдеться в указах, які опубліковані на веб-сторінці президента.

Як відомо, генерал-лейтенант Сергій Корнійчук з травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генштабу ЗСУ. Свого часу він виконував обов’язки начальника озброєння Збройних сил, був начальником оперативного управління — заступником начальника штабу оперативного командування «Південь».

Командувача ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка на цій посаді замінив Сергій Наєв, який вже очолював операцію Об'єднаних сил й був звільнений у травні 2019 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у Службі безпеки. Глава держави призначив заступника глави СБУ, а також начальників управління в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Джерело: Ракурс


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