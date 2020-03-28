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Ракурс
Владимир Зеленский совершил перестановки в ВСУ. Фото: president.gov.ua

Зеленский провел кадровую ротацию в армии: назначены новые руководители ВСУ и ООС

28 мар 2020, 15:11
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Владимир Зеленский, президент Украины, 28 марта провел несколько кадровых изменений в руководстве Вооруженными силами Украины.

Главнокомандующим ВСУ глава государства назначил Руслана Хомчака, который до этого был начальником Генштаба. В то же время начальником Генерального штаба стал Сергей Корнийчук. Об этом говорится в указах, опубликованных на веб-странице президента.

Как известно, генерал-лейтенант Сергей Корнийчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ. В свое время он исполнял обязанности начальника вооружения Вооруженных сил, был начальником оперативного управления — заместителем начальника штаба оперативного командования «Юг».

Командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко на этом посту заменил Сергей Наев, который уже возглавлял операцию Объединенных сил и был уволен в мае 2019 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности. Глава государства назначил заместителя главы СБУ, а также начальников управления в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Источник: Ракурс


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