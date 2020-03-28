Коронавирус в Великобритании. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/n135903-v-aeroportu-birmingema-sozdadut-vremennyy-morg-na-12-tys-trupov.html

Ракурс

Великобритания готовится к худшему сценарию эпидемии коронавируса, который лишь за последние сутки унес 200 жизней в королевстве. Всего в Великобритании количество летальных исходов от коронавируса приближается к 800. Трупы необходимо где-то размещать и власти приняли решение создать временный морг в аэропорту Бирмингема.

Следует отметить, что аэропорт находится рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, где будет размещаться временный полевой госпиталь, сообщает The Guardian.

Под временный морг выделят помещение одного из больших ангаров аэропорта.

Первоначально планируется здесь размещать до 1,5 тыс. тел умерших от коронавируса. Но в планах властей расширить временный морг, чтобы он мог вместить до 12 тыс. трупов.

Необходимо уточнить, что именно в графстве Уэст-Мидлендс, в состав которого входит Бирмингем, наблюдается резкий рост смертности в результате заражения коронавирусом. Каждый пятый случай смерти от COVID-19 фиксируется именно в графстве Уэст-Мидлендс, поэтому выбор места для создания временного морга не случаен.

Как ранее писал «Ракурс», на сегодняшний день более 600 тыс. человек в 177 странах мира заражены коронавирусом. COVID-19 уже унес около 28 тыс. жизней.