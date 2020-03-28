Коронавірус у Великій Британії. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/ua/n135903-v-aeroportu-birmingema-stvoryat-tymchasovyy-morg-na-12-tys-trupiv.html

Ракурс

Велика Британія готується до гіршого сценарію епідемії коронавірусу, який лише за останню добу забрав 200 життів у королівстві. Всього у Великій Британії кількість летальних випадків від коронавірусу наближається до 800. Трупи необхідно десь розміщувати і влада ухвалила рішення створити тимчасовий морг в аеропорту Бірмінгема.

Слід зазначити, що аеропорт знаходиться поруч із Національним виставковим центром Бірмінгема, де буде розміщуватися тимчасовий польовий госпіталь, повідомляє The Guardian.

Під тимчасовий морг виділять приміщення одного з великих ангарів аеропорту.

Спочатку планується тут розміщувати до 1,5 тис. тіл померлих від коронавірусу. Але у планах влади розширити тимчасовий морг, щоб він зміг вмістити до 12 тис. трупів.

Необхідно уточнити, що саме в графстві Вест-Мідлендс, до складу якого входить Бірмінгем, спостерігається різке зростання смертності у результаті зараження коронавірусом. Кожен п’ятий випадок смерті від COVID-19 фіксується саме в графстві Вест-Мідлендс, тому вибір місця для створення тимчасового моргу не випадковий.

Як раніше писав «Ракурс», на сьогоднішній день понад 600 тис. осіб у 177 країнах світу заражені на коронавірус. COVID-19 вже забрав близько 28 тис. життів.