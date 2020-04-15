Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136794-zarajennya-covid-19-pidtverdyly-u-dvoh-nemovlyat-iz-bukovyny.html

Ракурс

У Чернівецькій області коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у двох новонароджених дітей та їхніх матерів.

Одна дитина лікується вдома на самоізоляції, друге немовля 14 квітня госпіталізували до реанімації через вроджену патологію. Про це сьогодні повідомила прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

В ОДА відзначили, що раніше в Чернівецькій області були ще двоє новонароджених немовлят із підозрою на коронавірус, але тести показали негативний результат. Загалом в області було виявлено 68 заражених дітей. Шестеро з них уже вилікувалися.

Teleram-канал Coronavirus повідомив, що станом на 16.00 зареєстровано вісім нових випадків зараження COVID-19 у Сумській області та два випадки у Донецькій області. Сьогодні новий випадок зараження зафіксовано у Миколаєві та Чернівцях. Крім того, у Києві заразився народний депутат, а у Харкові вірус виявили у курсанта Національної гвардії. У Рівному заразилися працівник школи та учасник церковного хору.

Нагадаємо, коронавірус SARS-CoV-2 діагностований у позафракційного народного депутата України Вадима Новинського. Він здав аналізи і тест на коронавірус дав позитивний результат.