В Украине расширят кредитование малого бизнеса

https://racurs.ua/n136777-programmu-kreditovaniya-malogo-biznesa-rasshiryat-iz-za-epidemii-koronavirusa-dokument.html

Ракурс

Кабмин во время своего сегодняшнего заседания решил расширить программу кредитования малого и микробизнеса «Доступные кредиты» 5−7−9″.

Теперь их будут выдавать также субъектам любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн. Кроме того, увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также расширен перечень целей, на которые по этой программе могут предоставляться кредиты.

Теперь в этот перечень также включены:

деятельность, связанная с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования;

покрытие постоянных затрат, которые не зависят от объемов производства (зарплаты, арендные платежи, налоги и т. д.).

Отмечается, что соответствующие кредиты будут выдавать под минимальную процентную ставку, для их возвращения будет действовать отсрочка до девяти месяцев.

Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение действия карантина и еще 90 дней после его завершения.

Напомним, Шмыгаль сегодня пообещал уголовную ответственность для поджигателей.