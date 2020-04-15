Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине расширят кредитование малого бизнеса

Программу кредитования малого бизнеса расширят из-за эпидемии коронавируса (ДОКУМЕНТ)

15 апр 2020, 14:08
999

Кабмин во время своего сегодняшнего заседания решил расширить программу кредитования малого и микробизнеса «Доступные кредиты» 5−7−9″.

Теперь их будут выдавать также субъектам любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн. Кроме того, увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также расширен перечень целей, на которые по этой программе могут предоставляться кредиты.

Теперь в этот перечень также включены:

  • деятельность, связанная с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования;
  • покрытие постоянных затрат, которые не зависят от объемов производства (зарплаты, арендные платежи, налоги и т. д.).

Отмечается, что соответствующие кредиты будут выдавать под минимальную процентную ставку, для их возвращения будет действовать отсрочка до девяти месяцев.

Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение действия карантина и еще 90 дней после его завершения.

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Напомним, Шмыгаль сегодня пообещал уголовную ответственность для поджигателей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров