В Україні розширять кредитування малого бізнесу

https://racurs.ua/ua/n136777-programu-kredytuvannya-malogo-biznesu-rozshyryat-cherez-epidemiu-koronavirusu-dokument.html

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Кабмін під час свого сьогоднішнього засідання вирішив розширити програму кредитування малого та мікробізнесу «Доступні кредити «5−7−9».

Тепер їх видаватимуть також суб'єктам будь-якої діяльності з річним доходом до 100 млн грн. Крім того, збільшено максимальну суму кредиту до 3 млн грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також розширено перелік цілей, на які за цією програмою можуть надаватися кредити.

Тепер до цього переліку також включені:

діяльність, пов’язана з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання;

покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати, орендні платежі, податки тощо).

Зазначається, що відповідні кредити видаватимуть під мінімальну процентну ставку, для їх повернення діятиме відстрочка до дев’яти місяців.

Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом дії карантину та ще 90 днів після його завершення.

Нагадаємо, Шмигаль пообіцяв криміналізацію для паліїв сухої трави.