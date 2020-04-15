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Ракурс
Пожежі в Україні. Фото: mukachevo.net

Шмигаль попередив про посушливе літо та пообіцяв кримінальну відповідальність для паліїв

15 кві 2020, 14:00
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Літо в Україні 2020 року буде доволі спекотним і сухим, тому варто чекати нових лісових пожеж, які скоюють палії трави.

Наразі Кабінет міністрів спільно з депутатами Верховної Ради продовжують працювати над тим, щоб криміналізувати покарання за підпал сухої трави. Про це 15 квітня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

На нас чекає посушливе літо, тому готуємося до нових викликів. Ми вже виділили 100 млн грн додатково на роботу пожежників і рятувальників. Разом із депутатами ми збільшили у сотні разів штрафи за підпали трави і будемо працювати над криміналізацією цих порушень, щоб ні в кого не виникало бажання створювати такі пожежі, яку ми бачили у зоні відчуження, — зазначив прем'єр.

Раніше Кабмін на своєму позачерговому засіданні виділив МВС 100 млн грн на ліквідацію пожежі у зоні відчуження. Також уряд виділив Міністерству енергетики та захисту довкілля 44,9 млн грн для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобилі.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада підтримала проект закону № 2339 щодо збереження довкілля та посилила відповідальність за паління сухої трави, листя і забруднення повітря. Закон суттєво підвищив розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та самовільне випалювання сухої трави.

Джерело: Ракурс


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