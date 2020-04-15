Пожары в Украине. Фото: mukachevo.net

https://racurs.ua/n136776-shmygal-predupredil-ukraincev-o-zasushlivom-lete-i-poobeschal-kriminalizaciu-dlya-podjigateley.html

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Лето в Украине 2020 года будет достаточно жарким и сухим, поэтому стоит ждать новых лесных пожаров, которые совершают поджигатели травы.

Сейчас Кабинет министров совместно с депутатами Верховной Рады продолжают работать над тем, чтобы криминализировать наказание за поджог сухой травы. Об этом 15 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Нас ждет засушливое лето, поэтому готовимся к новым вызовам. Мы уже выделили 100 млн грн дополнительно на работу пожарных и спасателей. Вместе с депутатами мы увеличили в сотни раз штрафы за поджоги травы и будем работать над криминализацией этих нарушений, чтобы ни у кого не возникало желания создавать такие пожары, который мы видели в зоне отчуждения, — отметил премьер.

Ранее Кабмин на своем внеочередном заседании выделил МВД 100 млн грн на ликвидацию пожара в зоне отчуждения. Также правительство выделило Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,9 млн грн для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыле.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада поддержала проект закона № 2339 по сохранению окружающей среды и ужесточила ответственность за поджигание сухой травы, листьев и загрязнения воздуха. Закон существенно повысил размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира и самовольное выжигание сухой травы.