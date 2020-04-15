Google научил умные часы заставлять владельцев мыть руки

Умные часы Google. Фото: Игромания

https://racurs.ua/n136796-google-nauchil-umnye-chasy-zastavlyat-vladelcev-myt-ruki.html

Ракурс

Компания Google расширила функционал своих умных часов. Теперь гаджет систематически будет напоминать своему хозяину, что пришло время помыть руки.

Данная функция была включена в обновление v5.4.0 для приложения Google Clock, сообщает The Verge.

Новая функция добавлена ​​в приложение «Часы» и будет каждые три часа отправлять оповещения о необходимости в очередной раз помыть руки.

Как только пользователь будет готов к процедуре, он включает 40-секундный отсчет времени, необходимый для тщательного мытья рук. Данное предупреждение не слишком навязчивое, но пользователь при желании может отключить данную функцию.

Как ранее писал «Ракурс», Google начал публиковать отчеты о мобильности своих пользователей, которые демонстрируют изменения трафика в магазинах, аптеках, парках, торговых и развлекательных заведениях, общественном транспорте и других традиционных местах скопления людей.