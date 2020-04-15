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Ракурс
Умные часы Google. Фото: Игромания

Google научил умные часы заставлять владельцев мыть руки

15 апр 2020, 16:44
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Компания Google расширила функционал своих умных часов. Теперь гаджет систематически будет напоминать своему хозяину, что пришло время помыть руки.

Данная функция была включена в обновление v5.4.0 для приложения Google Clock, сообщает The Verge.

Новая функция добавлена ​​в приложение «Часы» и будет каждые три часа отправлять оповещения о необходимости в очередной раз помыть руки.

Как только пользователь будет готов к процедуре, он включает 40-секундный отсчет времени, необходимый для тщательного мытья рук. Данное предупреждение не слишком навязчивое, но пользователь при желании может отключить данную функцию.

Как ранее писал «Ракурс», Google начал публиковать отчеты о мобильности своих пользователей, которые демонстрируют изменения трафика в магазинах, аптеках, парках, торговых и развлекательных заведениях, общественном транспорте и других традиционных местах скопления людей.


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