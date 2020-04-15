Погода в Украине. Фото: Getty Images

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Погода в Украине 15 апреля будет в основном солнечной, но ветреной. Сегодня синоптики предупреждают о штормовом ветре.

Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, что соответствует первому уровню опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Штормовой ветер 15−20 м/с ожидается по всей территории Украины. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также в некоторых западных и восточных областях сегодня ожидается дождь. Температура воздуха в центральных и западных областях будет +8−12° днем ​​и 1−3° мороза ночью.

В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень). Лавины могут быть на высокогорьях Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской областей.

Кроме того, ночью 16 апреля в восточных областях и 17 апреля на севере страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 0−3° (первый уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее в сети появилось видео шквального ветра в двух волынских райцентрах — Ковеле и Ратно. В области в апреле еще не выпадали осадки, поэтому ураган поднял в воздух тонны пыли и натворил беды на огородах и полях жителей Волыни.