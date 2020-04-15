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Погода в Україні. Фото: Getty Images

Погода в Україні на 15 квітня: українців попереджають про сильний вітер (КАРТА)

15 кві 2020, 10:16
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Погода в Україні 15 квітня буде здебільшого сонячною, але вітряною. Сьогодні синоптики попереджають про штормовий вітер.

Пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Штормовий вітер 15−20 м/с очікується по всій території України. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • в разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Також у деяких західних та східних областях сьогодні очікується дощ. Температура повітря у центральних та західних областях буде +8−12° вдень та 1−3° морозу вночі.

У Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень). Лавини можуть бути на високогір’ях Івано-Франківської та у східній частині Закарпатської областей.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Окрім того, вночі 16 квітня у східних областях та 17 квітня на півночі країни на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−3° (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили відео шквального вітру у двох волинських райцентрах — Ковелі і Ратно. В області у квітні ще не випадали опади, тому буревій підняв у повітря тонни пилу та накоїв лиха на городах і полях мешканців Волині.


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