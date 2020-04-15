В Україні триває карантин, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за останню добу виявили у 392 осіб, з них 29 — діти і 90 — медичні працівники. Також за добу госпіталізували 120 осіб, з них семеро дітей та 10 медичних працівників.

Зважаючи на цей антирекорд із захворюваності, говорити про вихід з карантину в Україні наразі недоцільно. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, ми розглядаємо, при яких умовах це можливо в країні, і можу впевнено сказати, що це можливо тільки тоді, коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19, — наголосив Степанов.

За його словами, у відомстві аналізують досвід інших країн у цьому питанні, щоб зробити вихід України з карантину «максимально комфортним».

Але тільки після того, коли ми побачимо, що для цього є можливість, — наголосив Степанов.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що пік захворюваності на коронавірус у світі ще попереду.