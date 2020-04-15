В Украине продолжается карантин, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили у 392 человек, из них 29 — дети и 90 — медицинские работники. Также за сутки госпитализировали 120 человек, из них семеро детей и 10 медицинских работников.

Учитывая этот антирекорд по заболеваемости, говорить о выходе из карантина в Украине пока нецелесообразно. Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, мы рассматриваем, при каких условиях это возможно в стране, и могу уверенно сказать, что это возможно только тогда, когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости COVID-19, — подчеркнул Степанов.

По его словам, в ведомстве анализируют опыт других стран в этом вопросе, чтобы сделать выход Украины из карантина «максимально комфортным».

Но только после того, как мы увидим, что для этого есть возможность, — подчеркнул Степанов.

Напомним, в ВОЗ считают, что пик заболеваемости коронавирусом в мире еще впереди.