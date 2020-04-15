Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136801-pogoda-v-ukrayini-na-16-kvitnya-gidrometcentr-obicyaie-povernennya-tepla-ta-sylnyy-viter-karta.html

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Погода в Україні 16 квітня очікується без істотних опадів, синоптики обіцяють повернення тепла.

Вночі температура повітря очікується від 2° до 6° тепла. Вдень буде набагато тепліше — 14−20° вище нуля. Також завтра очікуються пориви вітру 17−22 м/с, а в східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0−3° морозу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві завтра парасольки не знадобляться, оскільки опадів не обіцяють. Вночі температура повітря 4−6° тепла, вдень — 16−18° вище нуля. У Харкові без опадів, а температурні показники будуть наступними — 3−5° вище нуля вночі, вдень — 12−14° тепла.

У Львові завтра буде сухо та тепло. Вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень 19−21° вище нуля. У Карпатах найближчої доби буде сухо. Вночі 2−6° тепла, вдень 18−21° тепла за Цельсієм.

В Одесі прогнозують теплу погоду, температура повітря вночі 4−6° тепла, вдень — 16−18° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 15 квітня синоптики попереджали українців про штормовий вітер. У Гідрометцентрі заявили, що пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.