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Погода в Україні. Фото: Ракурс
Погода в Україні на 16 квітня: Гідрометцентр обіцяє повернення тепла та сильний вітер (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n136801-pogoda-v-ukrayini-na-16-kvitnya-gidrometcentr-obicyaie-povernennya-tepla-ta-sylnyy-viter-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 16 квітня очікується без істотних опадів, синоптики обіцяють повернення тепла.
Вночі температура повітря очікується від 2° до 6° тепла. Вдень буде набагато тепліше — 14−20° вище нуля. Також завтра очікуються пориви вітру 17−22 м/с, а в східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0−3° морозу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
У Києві завтра парасольки не знадобляться, оскільки опадів не обіцяють. Вночі температура повітря 4−6° тепла, вдень — 16−18° вище нуля. У Харкові без опадів, а температурні показники будуть наступними — 3−5° вище нуля вночі, вдень — 12−14° тепла.
У Львові завтра буде сухо та тепло. Вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень 19−21° вище нуля. У Карпатах найближчої доби буде сухо. Вночі 2−6° тепла, вдень 18−21° тепла за Цельсієм.
В Одесі прогнозують теплу погоду, температура повітря вночі 4−6° тепла, вдень — 16−18° вище нуля.
Геомагнітна обстановка в Україні 16 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.
Нагадаємо, 15 квітня синоптики попереджали українців про штормовий вітер. У Гідрометцентрі заявили, що пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.
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