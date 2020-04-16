Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n136851-zakon-pro-samoizolyaciu-ta-observaciu-pidpysav-zelenskyy.html

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Зеленський підписав закон 555-IX, який актуалізовує поняття «самоізоляція», «обсервація» та «спеціалізовані лікарні».

Цей закон покликаний встановити правові підстави для застосування сучасних тактик протидії поширенню інфекційних хвороб. Про це повідомляється на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Зокрема, передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень.

Автори законопроекту у пояснювальній записці зазначають, що він також дозволить оперативно збільшити кількість лікарів, які зможуть надавати медичну допомогу.

Так, керівники закладів охорони здоров’я отримають можливість залучати до надання медичної допомоги науково-педагогічних працівників закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, та інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста й відповідну лікарську категорію.

Крім того, закон тимчасово впроваджує норму, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Верховна Рада цей закон підтримала під час позачергового засідання 13 квітня. Того ж дня його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков й закон був направлений на підпис президентові.