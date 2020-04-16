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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Закон о самоизоляции и обсервации подписал Зеленский

16 апр 2020, 14:17
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Зеленский подписал закон 555-IX, который актуализирует понятия «самоизоляция», «обсервация» и «специализированные больницы».

Этот закон призван установить правовые основания для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

В частности, предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что он также позволит оперативно увеличить количество врачей, которые смогут оказывать медицинскую помощь.

Так, руководители учреждений здравоохранения получат возможность привлекать к оказанию медицинской помощи научно-педагогических работников высшего (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, и других лиц, имеющих сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.



Кроме того, закон временно внедряет норму, необходимую для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Напомним, Верховная Рада этот закон поддержала во время внеочередного заседания 13 апреля. В тот же день его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и закон был направлен на подпись президенту.

Источник: Ракурс


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