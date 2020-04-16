Обмін полоненими. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n136850-v-ofisi-prezydenta-nazvaly-imena-zvilnenyh-pid-chas-obminu-polonenymy-ukrayinciv.html

Ракурс

Обмін полоненими із бойовиками ЛДНР відбувся сьогодні. В Україну вдалося повернути 20 українських громадян, які незаконно утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Імена звільнених українців опублікувала прес-служба Офісу президента.

Громадяни, які утримувалися на окупованій території Донеччини:

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

Громадяни, які утримувалися на окупованій території Луганщини:

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Миронич Сергій (цивільний)

3. Можаєв Валентин (цивільний)

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цивільна)

6. Русинов Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний)

Як раніше писав «Ракурс», обміну полоненими передувала тривала робота. Протягом декількох місяців велися переговори і узгоджувалися списки громадян на обмін. На початку квітня члени терористичних організацій ДНР і ЛНР оприлюднили списки незаконно утримуваних у полоні українців для обміну.