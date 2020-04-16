https://racurs.ua/ua/n136824-na-donbasi-pochavsya-obmin-polonenymy-mij-ukrayinou-i-ordlo.html

Ракурс

Обмін полоненими між Україною і терористами ЛДНР вже почався. Він проходить в районі пропускного пункту «Майорське» біля Горлівки.

Передбачається, що в рамках першого у цьому році обміну терористичні ДНР і ЛНР звільнять 19 осіб, натомість заберуть 18. Початок процесу обміну полоненими підтвердили в Офісі президента.

Після звільнення українці будуть відправлені на 14-денну обсервацію. Обмін проходить в рамках формату «всіх на всіх», уточнили у Зеленського.

ЗМІ повідомляють, що автобус з утримуваними українцями вже прибув до контрольно-пропускного пункту в Горлівці у супроводі так званої поліції ДНР.

У Зеленського нагадали, що це вже третій за минулий рік обмін. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого — у грудні — повернулися 76 громадян.

Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії, — зазначили в Офісі президента.

Як писав «Ракурс», про новий «великодній» обмін полоненими між Україною та бойовиками ОРДЛО стало відомо минулого тижня. Спочатку анонсувалася дата 15 квітня, але вчора в Офісі президента це спростували. Сепаратистські ЗМІ також повідомляли, що до 17 квітня відбудеться передача близько 40 осіб з обох боків.