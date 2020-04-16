https://racurs.ua/n136824-nachalsya-process-obmena-plennymi-mejdu-ukrainoy-i-ordlo.html

Ракурс

Обмен пленными между Украиной и террористами ЛДНР уже начался. Он проходит в районе пропускного пункта «Майорск» возле Горловки.

Предполагается, что в рамках первого в этом году обмена террористические ДНР и ЛНР освободят 19 человек, взамен заберут 18. Начало процесса обмена пленными подтвердили в Офисе президента.

После освобождения украинцы будут отправлены на 14-дневную обсервацию. Обмен проходит в рамках формата «всех на всех», уточнили у Зеленского.

СМИ сообщают, что автобус с удерживаемыми украинцами уже прибыл к контрольно-пропускному пункту в Горловке в сопровождении так называемой полиции ДНР.

У Зеленского напомнили, что это уже третий за прошедший год обмен. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго — в декабре — вернулись 76 граждан.

Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России, — отметили в Офисе президента.

Омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале отметила, что сейчас обмен проходит на первом участке. С временно оккупированной территории Донецкой области будут возвращены девять граждан Украины. Это значит, что еще 10 человек будут освобождены террористами ЛНР.

По словам Денисовой, среди освобожденных будет военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, который попал в плен террористов в 2019 году.

Как писал «Ракурс», о новом «пасхальном» обмене пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО стало известно на прошлой неделе. Сначала анонсировалась дата 15 апреля, но вчера в Офисе президента это опровергли. Сепаратистские СМИ также сообщали, что до 17 апреля состоится передача около 40 человек с обеих сторон.