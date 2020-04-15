Обмен пленными: когда ждать возвращения украинцев из ОРДЛО. Фото: Страна

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Обмен пленными с террористами ЛНР и ДНР, обещанный к Пасхе, готовится и произойдет в ближайшее время. С таким заявлением сегодня выступили в Офисе президента Украины.

Идут последние согласования по списку и логистике. Процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина, что требует организации обязательной обсервации для наших граждан, которых мы забираем, — говорится в заявлении на сайте ОП.

Обмен удерживаемыми лицами запланирован на 16.00 четверга, 16 апреля, в свою очередь пишет «Громадське» со ссылкой на собеседников в ОБСЕ и МВД Украины.

Передачапленных с обеих сторон будет организована на контрольном пункте «Майорское» в Донецкой области. Присутствие журналистов не предусмотрено, снимать процесс обмена будут только представителиОфиса президента.

Информацию о предстоящем обмене подтвердила сегодня и омбудсмен Людмила Денисова.

О новом «пасхальном» обмене пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО стало известно на прошлой неделе. Сначала анонсировалась дата 15 апреля, но сегодня утром в Офисе президента это опровергли. Сепаратистские СМИ также сообщали, что до 17 апреля состоится передача около 40 человек с обеих сторон. Таким образом речь не идет об обмене по формуле «всех на всех». В обменных списках якобы указаны 18 человек, которых отпустит украинская сторона, и 19 украинцев, удерживаемых пророссийскими боевиками.