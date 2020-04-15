Коронавирус в Украине: в Калуше из-за вспышки болезни закрылся роддом, заболели 14 медиков, фото — Галицкий корреспондент

https://racurs.ua/n136803-vspyshka-koronavirusa-zakryla-roddom-v-kalushe-zaboleli-14-medikov-video.html

Ракурс

Коронавирус в Ивано-Франковской области привел к закрытию роддома в Калуше. Здесь заболели сразу 14 медиков — 10 медсестер, три гинеколога и один анестезиолог.

Об этом сообщила 15 апреля на брифинге Ирина Кобельская, и.о. директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

Методом ПЦР-диагностики там установили 14 положительных диагнозов на коронавирус. Беременных в медзаведении сейчас нет. Пять рожениц идут на выписку и роддом закрывается, — сказала Кобельська.

В областном перинатальном центре, куда направляют теперь пациенток, разграничены потоки людей, и всех беременных сразу проверяют на коронавирус.

В области по состоянию на утро 15 апреля коронавирусом заразились 356 человек, за сутки обнаружили 24 новых больных. В Ивано-Франковске было 90 инфицированных, в Калуше — 49.

Ранее «Ракурс» сообщал о похожей вспышке в Ровенской области. Здесь с начала эпидемии коронавируса заболели более 40 медицинских работников, причем 30 случаев инфицирования зафиксировали в областной больнице.