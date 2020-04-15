Коронавірус в Україні: у Калуші через спалах хвороби закрився пологовий, захворіли 14 медиків, фото — Галицький кореспондент

https://racurs.ua/ua/n136803-spalah-koronavirusu-zakryv-pologovyy-u-kalushi-zahvorily-14-medykiv-video.html

Ракурс

Коронавірус в Івано-Франківській області призвів до закриття пологового будинку в Калуші. Тут захворіли відразу 14 медиків — 10 медсестер, три акушери-гінекологи та один анестезіолог.

Про це повідомила 15 квітня на брифінгу Ірина Кобельська, в.о. директора департаменту охорони здоров’я ОДА.

Методом ПЛР-діагностики там встановили 14 позитивних діагнозів на коронавірус. Вагітних у закладі зараз немає. Наразі п’ять породіль йдуть на виписку і пологовий закривається, — сказала Кобельська.

В обласному перинатальному центрі, куди спрямовують тепер пацієнток, розмежовані потоки людей, і всіх вагітних одразу перевіряють на коронавірус.

В області станом на ранок 15 квітня інфікувалися 356 осіб, за добу виявлено 24 нових хворих. В Івано-Франківську було 90 інфікованих, в Калуші — 49.

Раніше «Ракурс» повідомляв про подібний спалах в Рівненській області. Тут з початку епідемії коронавірусу захворіли понад 40 медичних працівників, причому 30 випадків інфікування зафіксували в обласній лікарні.