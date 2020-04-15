Обмін полоненими: коли чекати повернення українців з ОРДЛО. Фото: Страна

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Обмін полоненими із терористами ЛНР і ДНР, обіцяний до Великодня, готується і станеться найближчим часом. Із такою заявою сьогодні виступили в Офісі президента України.

Тривають останні узгодження щодо списку і логістики. Процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантину, що вимагає організації обов’язкової обсервації для наших громадян, яких ми забираємо, — йдеться в заяві на сайті ОП.

Обмін утримуваними особами заплановано на 16.00 четверга, 16 квітня, у свою чергу пише «Громадське» з посиланням на співрозмовників в ОБСЄ та МВС України.

Передачу полонених із обох боків буде організовано на контрольному пункті «Майорське» в Донецькій області. Присутності журналістів не передбачено, зніматимуть процес обміну лише представники Офісу президента.

Інформацію про прийдешній обмін підтвердила сьогодні й омбудсмен Людмила Денісова.

Про новий «великодній» обмін полоненими між Україною та бойовиками ОРДЛО стало відомо минулого тижня. Спочатку анонсувалася дата 15 квітня, але сьогодні вранці в Офісі президента це спростували. Сепаратистські ЗМІ також повідомляли, що до 17 квітня відбудеться передача близько 40 осіб з обох боків. Таким чином не йдеться про обмін за формулою «всіх на всіх». У списках обміну нібито вказано 18 осіб, яких відпустить українська сторона, та 19 українців, утримуваних проросійськими бойовиками.