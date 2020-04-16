Volkswagen. Фото: Novinite.com

https://racurs.ua/n136823-volkswagen-reshil-vozobnovit-vypusk-avtomobiley.html

Ракурс

Немецкая компания Volkswagen приняла решение возобновить выпуск автомобилей после вынужденной остановки производства в связи с пандемией коронавируса.

Уже 20 апреля начнется сборка электрокаров ID3 на заводе в немецком городе Цвиккау. Ранее старт выпуска электромобилей на этом предприятии был запланирован на ноябрь 2020 года. До 2022 года планируется выпустить 22 млн электрокаров, сообщает DW.

Заводы компании в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере возобновят работу 27 апреля.

Также возобновят выпуск автомобилей и заводы Volkswagen, которые находятся за пределами Германии. Завод в Братиславе (Словакия) начнет выпуск автомобилей 20 апреля, а 27 апреля начнут работу заводы марки в России, Португалии, Испании и США.

В мае Volkswagen планирует возобновить работу своих предприятий в Аргентине, Бразилии, Мексике и ЮАР.

Как ранее писал «Ракурс», компания Volkswagen в феврале презентовала модель Caddy четвертой генерации. Автомобиль построен на модульной архитектуре MQB. Новинка оснащена большим дисплеем мультимедийной системы в салоне, а также получила новую приборную панель.