Пожар в Чернобыле: спасатели продолжают тушить тлеющую древесину

Пожар в Чернобыле. Фото: РИА Новости

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Пожар в Чернобыле ликвидировали еще позавчера, однако спасатели продолжают работать на месте и тушат оставшиеся очаги тления.

По состоянию на утро 16 апреля тлеющие пни и древесину тушат на территории Корогодского, Детяткивского, Парышевского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС уточнили, что на территории лесничеств открытого огня нет. Спасатели с помощью инженерной техники создали 260 км минерализованных полос, которые предназначены для быстрой локализации пожаров. Они разделяют лес на кварталы и не дают огню распространиться за пределы очерченной зоны.

К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники. Спасатели уточнили, что радиационное состояние стабильное, а мощность экспозиционной дозы на поверхности почвы и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Как сообщалось, на данный момент задержаны двое подозреваемых, которые могли поджечь сухую траву, в результате чего возник масштабный пожар. По предварительным данным, один подозреваемый забыл полностью потушить костер, а остатки тлеющего угля высыпал на сухую траву за селом. Другой поджег мусор и траву в трех местах, после чего ситуация вышла из-под контроля.