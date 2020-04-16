Пожежа в Чорнобилі: рятувальники продовжують гасити тліючу деревину

Пожежа в Чорнобилі. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n136822-pojeja-v-chornobyli-ryatuvalnyky-prodovjuut-gasyty-tliuchu-derevynu.html

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Пожежу в Чорнобилі ліквідували ще позавчора, проте рятувальники продовжують працювати на місці і гасять осередки тління.

Станом на ранок 16 квітня тліючі пеньки і деревину гасять на території Корогодського, Детятківского, Паришевського і Денісовецького лісництв. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У ДСНС уточнили, що на території лісництв відкритого вогню немає. Рятувальники за допомогою інженерної техніки створили 260 км мінералізованих смуг, які призначені для швидкої локалізації пожеж. Вони ділять ліс на квартали і не дають вогню розповсюдитися за межі окресленої зони.

До гасіння залучено 530 осіб та 103 одиниці техніки. Рятувальники уточнили, що радіаційний стан стабільний, а потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.

Як повідомлялося, на даний момент затримані двоє підозрюваних, які могли підпалити суху траву, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, один підозрюваний забув повністю загасити багаття, а залишки тліючого вугілля висипав на суху траву за селом. Інший підпалив сміття і траву в трьох місцях, після чого ситуація вийшла з-під контролю.