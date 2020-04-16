Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n136821-koronavirusom-infikovani-ponad-2-mln-osib-u-polschi-cherez-covid-19-mojut-skasuvaty-vybory-karta.html

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Коронавірусом у світі інфіковані вже 2 млн 64 тис. осіб. 137 тис. інфікованих померли.

Найбільше заражених зараз у США — понад 644 тис. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

На другому місці Іспанія — там вже понад 180 тис. заражених. Італія на третьому місці — 165 тис. хворих. У Франції та Німеччині — 134 тис. заражень, у Великобританії — 99 тис. 489, у Китаї — 83 тис., в Ірані — 79 тис. 398, в Туреччині — 69 тис. 392.

Від коронавірусу померло вже 137 тис. 20 осіб. Найбільше загиблих у США — понад 32 тис. смертей, в Італії — 21 тис. 645 летальних випадків, в Іспанії 18 тис. 812 смертей, у Франції — 17 тис. 167.

З кожним днем ​​зростає кількість загиблих в Америці. За останню добу там зафіксували 30 тис. нових випадків зараження коронавірусом, а загиблих від COVID-19 стало на 2 тис. 532 людини більше.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті повідомив про введення заборони на масові заходи в місті до кінця 2020 року через епідемію коронавірусу. Зокрема, заборона торкнеться концертів і спортивних заходів. Скасують такі обмеження в разі винаходу вакцини від коронавірусу.

Тим часом в Польщі через коронавірус правляча партія «Право і справедливість» внесла до Сейму проект змін до Конституції, який передбачає продовження президентського терміну Анджея Дуди до 7 років і скасування президентських виборів, намічених на 10 травня, пише Polskie radio.