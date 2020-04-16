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Погода в Україні. Фото: Pexels

Погода в Україні: синоптики попереджають про штормовий вітер до 22 м/с (КАРТА)

16 кві 2020, 07:59
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Погода в Україні 16 квітня буде теплою, але вітряною. Сьогодні синоптики обіцяють штормовий вітер.

Пориви вітру сягатимуть 17−22 м/с, що відповідає першому рівню небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Штормовий вітер 17−22 м/с очікується по всій території України. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Окрім того, за даними Гідрометцентру, вночі 16 квітня у східних областях і 17 квітня на півночі країни на поверхні грунту очікуються заморозки 0−3° (перший рівень небезпеки, жовтий).

Тим часом вдень 16 квітня температура повітря в Україні підніметься до +18−20°, без опадів. Прохолодніше буде тільки на півночі країни — там стовпчики термометрів покажуть 11−14° тепла.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, раніше в Карпатах випав метр снігу. Посеред весни гори накрили шапки снігу, а місцеві жителі опублікували фото і відео незвичної весняної погоди.

Джерело: Ракурс


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