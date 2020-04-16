Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n136820-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-shtormovyy-viter-do-22-m-s-karta.html

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Погода в Україні 16 квітня буде теплою, але вітряною. Сьогодні синоптики обіцяють штормовий вітер.

Пориви вітру сягатимуть 17−22 м/с, що відповідає першому рівню небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Штормовий вітер 17−22 м/с очікується по всій території України. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Окрім того, за даними Гідрометцентру, вночі 16 квітня у східних областях і 17 квітня на півночі країни на поверхні грунту очікуються заморозки 0−3° (перший рівень небезпеки, жовтий).

Тим часом вдень 16 квітня температура повітря в Україні підніметься до +18−20°, без опадів. Прохолодніше буде тільки на півночі країни — там стовпчики термометрів покажуть 11−14° тепла.

Нагадаємо, раніше в Карпатах випав метр снігу. Посеред весни гори накрили шапки снігу, а місцеві жителі опублікували фото і відео незвичної весняної погоди.