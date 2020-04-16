У Кабміні підтвердили, що обмін полоненими відбудеться до Великодня. Фото: DW

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Обмін полоненими з терористами ЛНР і ДНР відбудеться найближчими робочими днями, українці повернуться з ОРДЛО до Великодня.

Обмін планується до кінця робочого тижня, тобто вже сьогодні або в п’ятницю. Про це розповів міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, на сьогоднішній день, у них є «більш чітка впевненість, що це станеться до Великодня». Також українська сторона намагається максимально прискорити процес і зробити все, що залежить від неї.

Про завершення даного процесу обміну, за словами Резнікова, повідомила і Хайді Грау, яка представляє ОБСЄ в Мінському процесі і є координатором процесу взаємного звільнення. За її словами, всі сторони цього процесу дали їй підтвердження, що основні базові речі, про які домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи, досягнуті.

Міністр зазначив, що обмін полоненими може відбутися у двох місцях через те, що на кордоні з непідконтрольними територіями були введені обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу. Після обміну всіх українців повезуть на обсервацію на 14 днів.

Місця для обсервації вже підготовлені, забезпечені місцевими адміністраціями. Там наші звільнені громадяни будуть забезпечені доглядом, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв’язку для спілкування з рідними і близькими хоча б по відеозв’язку, — зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обмін утримуваними особами запланований на 16.00 четверга, 16 квітня.