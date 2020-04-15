Коронавірус і церква: на Буковині інфікований священик рветься проводити богослужіння, фото — Слово і діло

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Ракурс

Карантин у Чернівецькій області поки не дає очікуваних результатів. В області за сьогоднішній день додалося ще 73 нових випадки інфікування коронавірусом. В регіоні вже 662 хворих, один пацієнт з COVID-19 сьогодні помер.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у відеозверненні повідомив, що коронавірусну хворобу підтвердили в області впродовж дня у ще 70 осіб, включно із чотирма священиками. Один з них категорично не згоден з діагнозом і має намір завтра проводити богослужіння.

Він всіляко намагається відкинути і не сприймає інформацію про свої аналізи. Він стверджує, що це неправда і хоче піти до храму і проводити богослужіння, — сказав Осачук.

Уранці 15 квітня в Чернівецькій області було 589 випадків. Всього в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 3 тис. 764 осіб. З початку епідемії померли 108 пацієнтів з COVID-19.

«Ракурс» повідомляв, що коронавірус підкосив нардепа Вадима Новинського, який регулярно відвідував Києво-Печерську лавру. А у Дніпрі карантин вирішили забезпечувати оригінальним способом. Після того, як у Вербну неділю у храмі в одному з мікрорайонів міста парафіян причащали з однієї ложки, мерія кардинально обмежила доступ до нього прихожан — вхід до церкви перекопали.