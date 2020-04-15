Коронавирус и церковь: на Буковине инфицированный священник рвется проводить богослужения, фото — Слово и дело

https://racurs.ua/n136818-zarajen-no-rvetsya-provodit-slujbu-predsedatel-chernovickoy-oga-ob-inficirovanii-svyaschennikov.html

Ракурс

Карантин в Черновицкой области пока не дает ожидаемых результатов. В области за сегодняшний день прибавилось еще 73 новых случая инфицирования коронавирусом. В регионе уже 662 больных, один пациент с COVID-19 сегодня умер.

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук 15 апреля в видеообращении сообщил, что коронавирусную болезнь подтвердили в области у еще 70 человек, включая четырех священников. Один из них категорически не согласен с диагнозом и намерен завтра проводить богослужения.

Он всячески пытается отбросить и не воспринимает информацию о своих анализах. Утверждает, что это неправда и хочет пойти в храм проводить богослужения, — сказал Осачук.

Утром 15 апреля в Черновицкой области было 589 случаев. Всего в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 тыс. 764 человек. С начала эпидемии умерли 108 пациентов с COVID-19.

«Ракурс» сообщал, что коронавирус подкосил нардепа Вадима Новинского, который регулярно посещал Киево-Печерскую лавру. А в Днепре карантин решили обеспечивать оригинальным способом. После того, как в Вербное воскресенье в храме на улице Паникахи прихожан причащали с одной ложки, мэрия кардинально ограничила доступ к нему прихожан — вход в церковь перекопали.