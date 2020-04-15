Пасха дома: у Зеленского уточнили расписание телевизионных трансляций богослужений

В Украине 19 апреля отмечают Пасху, фото: Виталий Даньчак‎

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Ракурс

Офис президента опубликовал новое расписание трансляций пасхальных богослужений на украинских телеканалах.

В распространенное вчера расписание были внесены определенные изменения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Православные церкви и греко-католики отмечают в Украине Пасху 19 апреля.

В ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 3.00 телеканалы «1+1» и «UA: Первый» будут транслировать богослужения Православной церкви Украины. Телеканалы «Интер» и «Украина» в это же время будут транслировать богослужения Украинской православной церкви Московского патриархата.

Утром 19 апреля — с 7.30 по 11.00 — телеканалы ICTV и «UA: Первый» будут транслировать богослужения Украинской греко-католической церкви.

Празднуем Пасху дома! — призывают в Офисе президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что на время Пасхи в Украине не будут ослаблять карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.