Великдень вдома: у Зеленського уточнили розклад телевізійних трансляцій богослужінь

В Україні 19 квітня відзначають Великдень, фото: Віталій Даньчак‎

https://racurs.ua/ua/n136785-velykden-vdoma-u-zelenskogo-utochnyly-rozklad-televiziynyh-translyaciy-bogoslujin.html

Ракурс

Офіс президента опублікував новий розклад трансляцій великодніх богослужінь на українських телеканалах.

До поширеного вчора розкладу були внесені певні зміни. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Православні церкви та греко-католики відзначають в Україні Великдень 19 квітня.

У ніч з 18 на 19 квітня з 23.00 до 3.00 телеканали «1+1» та «UA: Перший» транслюватимуть богослужіння Православної церкви України. Телеканали «Інтер» та «Україна» в цей же час транслюватимуть богослужіння Української православної церкви Московського патріархату.

Вранці 19 квітня — з 7.30 по 11.00 — телеканали ICTV та «UA: Перший» транслюватимуть богослужіння Української греко-католицької церкви.

Святкуймо Великдень вдома! — закликають у Офісі президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що на час Великодня в Україні не послаблюватимуть карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку із епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.