Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Фото: liga.net

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Транш від Міжнародного валютного фонду отримає Україна після трьох тижнів після остаточного ухвалення закону про банки.

У МВФ та Світового банку відсутні претензії до України. Верховна Рада зможе розглянути законопроект у другому читанні до 5 травня. Якщо цього не станеться, то можуть виникнути проблеми. Таку заяву зробив голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія в ефірі «24 каналу».

Я впевнений на 200%: після того як ми проголосуємо законопроект про банки, протягом трьох тижнів отримаємо транш, — зазначив Арахамія.

Верховна Рада підтримала цей законопроект за основу 30 березня. Закон остаточно забороняє повернення колишнім власникам націоналізованих банків й вводить заборону на повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди домоглися скасування постанови НБУ про свою неплатоспроможність.

Нагадаємо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявляв, що угода про розширену співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписана найближчими тижнями. Зеленський заявляв, що держава потребує коштів на підтримку української економіки, малого та середнього бізнесу.

Раніше глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що МВФ виділить Україні кошти після того, як Верховна Рада ухвалить закон про банківську діяльність в цілому. Перший транш складе 4 млрд дол., ці гроші планують витратити на заходи щодо протидії коронавірусу.