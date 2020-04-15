Транш МВФ для Украины поступит через три недели после принятия закона о банках — Арахамияhttps://racurs.ua/n136784-transh-mvf-dlya-ukrainy-postupit-cherez-tri-nedeli-posle-prinyatiya-zakona-o-bankah-arahamiya.htmlРакурс
Транш от Международного валютного фонда получит Украина после трех недель после окончательного принятия закона о банках.
У МВФ и Всемирного банка отсутствуют претензии к Украине. Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект во втором чтении до 5 мая. Если этого не произойдет, то могут возникнуть проблемы. Такое заявление сделал председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия в эфире «24 канала».
Я уверен на 200%: после того как мы проголосуем законопроект о банках, в течение трех недель получим транш, — отметил Арахамия.
Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу 30 марта. Закон окончательно запрещает возврат прежним владельцам национализированных банков и вводит запрет на возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления НБУ о своей неплатежеспособности.
Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом подпишут в ближайшие недели. Зеленский заявлял, что государство нуждается в средствах на поддержку украинской экономики, малого и среднего бизнеса.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявлял, что МВФ выделит Украине средства после того, как Верховная Рада примет закон о банковской деятельности в целом. Первый транш составит 4 млрд долл. Эти деньги планируют потратить на мероприятия по противодействию коронавируса.