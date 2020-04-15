Украина выделит 10 млн грн гумпомощи Албании. Фото: Главком

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Коронавирус в Украине продолжает все больше распространяться, однако именно в разгар эпидемии Украина решила оказать гуманитарную помощь Республике Албания в размере 10 млн грн. Соответствующее распоряжение № 390-р от 8 апреля было опубликовано на Правительственном портале.

Сегодня, 15 апреля, во время заседания Кабинета министров народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко призвал Кабмин объяснить, с чем связано такое решение и когда именно эта помощь будет оказана.

У меня следующий вопрос: 8 апреля Кабинет министров принял постановление о предоставлении гуманитарной помощи Албании. В связи, я так понимаю, с землетрясением в ноябре. Хотелось бы понять, с чем это связано, действительно с землетрясением? Когда эта помощь будет оказана? И какой сегодня в этом смысл, когда мы сами просим о помощи? — спросил нардеп.

В ответ на этот вопрос министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что выделение денег на помощь совпало с эпидемией коронавируса в стране. Он отметил, землетрясение и пожары в Албании были еще в ноябре прошлого года, а в конце января этого года президент Владимир Зеленский постановил оказать помощь республике. Сейчас решение принято для завершения процедуры, ведь, по словам Кулебы, в международных отношениях все дела надо доводить до конца.

Просто так совпало, что пожар был в ноябре, потом был указ (президента о выделении гуманитарной помощи — ред.). Но нельзя, начав дело в международных отношениях, не довести его до конца. Относительно того, когда именно фактически помощь будет выделена, это вопрос дополнительно прорабатывается, но мы в Министерстве иностранных дел исходим из того, что, безусловно, в первую очередь мы должны убедиться, что украинские потребности удовлетворены, — отметил Кулеба.

Напомним, в конце ноября 2019 года Албанию всколыхнула серия землетрясений, которые привели к значительным разрушениям и гибели десятков людей.