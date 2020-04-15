Україна виділить 10 млн грн гумдопомоги Албанії. Фото: Главком

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Коронавірус в Україні продовжує дедалі більше розповсюджуватись, проте саме у розпал епідемії Україна вирішила надати гуманітарну допомогу Республіці Албанія у розмірі 10 млн грн. Відповідне розпорядження № 390-р від 8 квітня було опубліковане на Урядовому порталі.

Сьогодні, 15 квітня, під час засідання Кабінету міністрів народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко закликав Кабмін пояснити, з чим пов’язане таке рішення та коли саме ця допомога буде надана.

У мене наступне питання: 8 квітня Кабінет міністрів прийняв постанову щодо надання гуманітарної допомоги Албанії. У зв’язку, я так розумію, із землетрусом у листопаді. Хотілося б зрозуміти, з чим це пов’язано, чи дійсно з землетрусом? Коли ця допомога буде надана? І який сьогодні у цьому сенс, коли ми самі просимо про допомогу? — спитав нардеп.

У відповідь на це запитання міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що виділення грошей на допомогу співпало з епідемією коронавірусу у країні. Він зазначив, землетруси та пожежі в Албанії були ще у листопаді минулого року, а наприкінці січня цього року президент Володимир Зеленський постановив надати допомогу республіці. Наразі рішення ухвалене для завершення процедури, адже, за словами Кулеби, у міжнародних стосунках усі справи треба доводити до кінця.

Просто так співпало, що пожежа була у листопаді, потім був указ (президента про виділення гуманітарної допомоги — ред.). Але не можна, розпочавши справу у міжнародних стосунках, не довести її до кінця. Щодо того, коли саме фактично допомога буде виділена, це питання додатково опрацьовується, але ми в Міністерстві закордонних справ виходимо з того, що, безумовно, насамперед ми повинні переконатися, що українські потреби задоволені, — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року Албанію сколихнула серія землетрусів, що призвели до значних руйнувань та загибелі десятків людей.