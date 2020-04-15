Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні на кордоні посилюється, Кабінет міністрів 15 квітня вніс зміни до свого розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону у зв‘язку з поширенням COVID-19.

Сьогодні уряд прийняв рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску на державному кордоні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювали українські ЗМІ.

Фактично закриваємо плюс 10 пунктів пропуску на кордоні для того, щоб мінімізувати сполучення. Там, наскільки ми знаємо, максимально скоротився потік наших громадян, і ці пункти пропуску можна закривати для підвищення безпеки на період карантину, — зазначив Шмигаль.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що закриваються автомобільні та авто-пішохідні пункти пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією: «Устилуг», «Смільниця», «Грушів», «Паланка», «Нові Трояни», «Угринів», «Солотовино», «Сокиряни», «Кельменці», «Брониця». Зазначалося, що рішення про закриття КПП прийняли, оскільки потік українських громадян тут скорочений до мінімуму.

Також сьогодні уряд запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників.

Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати, проте, після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами, Уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи, — повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

ЗМІ повідомляють, що у одній із працевлаштовуючих компаній заявили, що українці зараз не хочуть виїжджати працювати закордон. Але після свят, як тільки заходи карантину ослабнуть, очікується великий потік заробітчан в Євросоюз.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада дозволивши владі на місцях встановлювати особливий режим в’їзду-виїзду, розміщувати КПП і здійснювати санітарний огляд речей, багажу та автомобілів громадян.