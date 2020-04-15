Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136781-kabmin-zakryl-esche-10-kpp-na-granice-iz-za-rasprostraneniya-covid-19-dokument.html

Ракурс

Карантин в Украине на границе усиливается, Кабинет министров 15 апреля внес изменения в свое распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы в связи с распространением COVID-19.

Сегодня правительство приняло решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска на государственной границе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировали украинские СМИ.

Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина, — отметил Шмыгаль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что закрываются автомобильные и авто-пешеходные пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией: «Устилуг», «Смильница», «Грушев», «Паланка», «Новые Трояны», «Угринов», «Солотовино», «Сокиряны», «Кельменцы», «Броница». Отмечалось, что решение о закрытии КПП приняли, поскольку поток украинских граждан здесь сокращен до минимума.

Также сегодня правительство ввело зеркальные меры к странам, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков.

Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществление грузовых перевозок в любом направлении. Экономика как украинская, так и других стран должна работать, однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

СМИ сообщают, что в одной из трудоустраивающих компаний заявили, что украинцы сейчас не хотят уезжать работать заграницу. Но после праздников, как только меры карантина ослабеют, ожидается большой поток мигрантов в Евросоюз.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада позволила властям на местах устанавливать особый режим въезда-выезда, размещать КПП и осуществлять санитарный досмотр вещей, багажа и автомобилей граждан.