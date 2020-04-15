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Ракурс
Правительство отсрочило весенний призыв, фото: Дрогобычский городской совет

Кабмин на месяц перенес весенний призыв

15 апр 2020, 14:51
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Весенний призыв юношей на срочную военную службу отсрочено с апреля-июня на май-июль.

Соответствующее решение во время своего сегодняшнего заседания принял Кабмин министров Украины, сообщает пресс-служба правительства.

В то же время другие планы относительно весеннего призыва — количество лиц, которые пополнят ряды военных формирований, а также объем расходов для проведения призыва остались неизменными.

Всего запланировано призвать 16 тыс. 460 граждан Украины. Из них в Вооруженные силы попадут 9 тыс. призывников, в Нацгвардию — 5 тыс. 460, в Госпогранслужбу — 1 тыс. 300, в Госспецтрансслужбу — 700 человек.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса правительство сегодня также решило расширить программу кредитования малого и микробизнеса «Доступные кредиты «5−7−9». Соответствующие кредиты будут выдавать под минимальную процентную ставку, для их возвращения будет действовать отсрочка.

Источник: Ракурс


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