Игорь Коломойский. Фото: НВ

https://racurs.ua/n136779-antikolomoyskiy-zakon-nardep-dubinskiy-neodnokratno-poseschal-ofis-oligarha-nakanune-vneseniya.html

Ракурс

Антиколомойский законопроект фактически лишает возможности бывшим владельцам вернуть назад национализированные банки. Однако у данного законопроекта есть множество противников, в том числе и среди депутатов из фракции «Слуга народа». Одним из таких противников законопроекта является нардеп Александр Дубинский. По странному стечению обстоятельств, Дубинский на протяжении марта несколько раз посещал бизнес-центр «Миллениум», в котором расположен офис олигарха Игоря Коломойского.

Как известно, Дубинский перед голосованием антиколомойского законопроекта в первом чтении в парламенте предложил альтернативный вариант законопроекта, назвавшись его автором, сообщает Bihus.

После того, как парламент проголосовал за антиколомойский законопроект в первом чтении, Дубинский активно начал предлагать правки к документу. Как известно, на рассмотрение Верховной Рады было представлено более 16 тыс. поправок к данному законопроекту. Это существенно замедляет рассмотрение и принятие антиколомойского законопроекта.

Сам Дубинский во время беседы с журналистами заявил, что не общается с Коломойским.

Кроме автомобиля Дубинского, под стенами «Миллениума» 19 марта был замечен автомобиль 65-летнего Ярослава Якимца. По информации журналистов, данным автомобилем пользуется его сын — Богдан Якимец.

Якимец является другом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Холодницкий не отрицает этого, но заявил, что не знает, зачем Якимец приезжал в офис Коломойского.

Следует уточнить, что САП занимается делами «ПриватБанка», а по информации некоторых СМИ, Якимец подозревается в посредничестве между бывшими владельцами «ПриватБанка» и Холодницким. Правоохранители даже производили обыск в доме Якимца, но доказать его «посредничество» так и не получилось.

Как ранее писал «Ракурс», для рассмотрения более 16 тыс. поправок к антиколомойскому законопроекту Верховной Раде понадобиться более семи месяцев.