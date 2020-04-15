Ігор Коломойський і Олександр Дубінський. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n136779-antykolomoyskyy-zakon-nardep-dubinskyy-neodnorazovo-vidviduvav-ofis-oligarha-naperedodni.html

Ракурс

Антиколомойський законопроект фактично позбавляє можливості колишнім власникам повернути назад націоналізовані банки. Однак у даного законопроекту є безліч супротивників, у тому числі і серед депутатів із фракції «Слуга народу». Одним із таких супротивників законопроекту є нардеп Олександр Дубінський. За дивним збігом обставин, Дубінський протягом березня кілька разів відвідував бізнес-центр «Міленіум», у якому розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Як відомо, Дубінський перед голосуванням антиколомойського законопроекту в першому читанні в парламенті запропонував альтернативний варіант законопроекту, назвавшись його автором, повідомляє Bihus.

Після того, як парламент проголосував за антиколомойський законопроект у першому читанні, Дубінський активно почав пропонувати правки до документу. Як відомо, на розгляд Верховної Ради було подано понад 16 тис. правок до даного законопроекту. Це істотно уповільнює розгляд і прийняття антиколомойського законопроекту.

Сам Дубінський підчас розмови з журналістами заявив, що не спілкується з Коломойським.

Крім автомобіля Дубінського, під стінами «Міленіуму» 19 березня був помічений автомобіль 65-річного Ярослава Якимця. За інформацією журналістів, даним автомобілем користується його син — Богдан Якимець.

Якимець є другом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Холодницький не заперечує цього, але заявив, що не знає, навіщо Якимець приїжджав до офісу Коломойського.

Слід уточнити, що САП займається справами «ПриватБанку», а за інформацією деяких ЗМІ, Якимець підозрюється у посередництві між колишніми власниками «ПриватБанку» і Холодницьким. Правоохоронці навіть проводили обшук у будинку Якимця, але його «посередництво» так і не було доведено.

Як раніше писав «Ракурс», для розгляду понад 16 тис. правок до антиколомойського законопроекту Верховній Раді знадобитися понад сім місяців.