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Ракурс
Уряд переніс термін весняного призову, фото: Дрогобицька міська рада

Уряд на місяць переніс весняний призов

15 кві 2020, 14:51
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Весняний призов юнаків на строкову військову службу відтерміновано з квітня-червня на травень-липень.

Відповідне рішення під час свого сьогоднішнього засідання ухвалив Кабмін міністрів України, повідомляє прес-служба уряду.

Водночас інші плани щодо весняного призову — кількість осіб, які поповнять лави військових формувань, а також обсяг видатків для проведення призову залишилися незмінними.

Всього заплановано призвати 16 тис. 460 громадян України. З них до Збройних сил потраплять 9 тис. призовників, до Нацгвардії — 5 тис. 460, до Держприкордонслужби — 1 тис. 300, до Держспецтрансслужби — 700 осіб.

Нагадаємо, у зв’язку з епідемією коронавірусу уряд сьогодні також вирішив розширити програму кредитування малого та мікробізнесу «Доступні кредити «5−7−9». Відповідні кредити видаватимуть під мінімальну процентну ставку, для їх повернення діятиме відстрочка.

Джерело: Ракурс


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