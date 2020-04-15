Коронавирус в Китае: Пекин упустил шесть дней, чтобы предотвратить пандемию, фото — Pixabay

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Коронавирус в Китае мог затормозить распространение, если бы власти страны скорее сообщили миру и своим гражданам о проблеме.

Китай потерял шесть ключевых дней, поскольку намеревался предотвратить панику, но это привело к заражению более двух миллионов человек во всем мире, пишет Associated Press.

Мы могли бы избежать краха медицинской системы Уханя, — отметил эпидемиолог Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан.

Раннему предупреждению болезни помешали бюрократические проволочки и жесткий контроль Китая над информацией. Например, несколько медиков, которые пытались предупредить о вирусе, были наказаны за распространение слухов.

Агентство, ссылаясь на полученные документы, отмечает, что 14 января Национальная комиссия здравоохранения КНР провела закрытое совещание, на котором обсудили ситуацию с коронавирусом. В заявлении вспышку заболевания назвали самой большой проблемой с 2003 года, когда в результате эпидемии SARS (тяжелый острый респираторный синдром) умерли 774 человека.

Среди региональных органов здравоохранения 15 января распространили специальные инструкции по выявлению коронавируса нового типа, однако публично чиновники приуменьшали угрозу. С первым заявлением председатель КНР Си Цзиньпин выступил только 20 января. По мнению Чжана, более раннее предупреждение общественности могло сократить число случаев заражения на две трети.

Группы экспертов, отправленные в Ухань, заявляли, что доказательства вероятности передачи вируса от человека к человеку отсутствуют. При этом медики рассказывали, что было много признаков, указывающих на обратное.

Например, зараженные пациенты заявляли, что не контактировали с рынком морепродуктов, который называли центром распространения заболевания. Были также случаи болезни среди медицинского персонала. В результате в течение двух недель диагностика коронавируса практически не проводилась.

Напомним, что в начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции.