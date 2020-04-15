Карантин в Германии: Меркель объявила о частичном снятии ограничений, фото — Bloomberg

https://racurs.ua/n136816-merkel-obyavila-o-chastichnom-snyatii-karantina-v-germanii-video.html

Ракурс

Карантин в Германии частично смягчается. Канцлер Ангела Меркель 15 апреля объявила о снятии некоторых ограничений со следующей недели.

Соответствующее заявление она сделала после встречи с главами всех федеральных земель в Берлине. Меркель сообщила об определенном прогрессе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако подчеркнула, что достижения страны в этом вопросе все еще слишком малы, чтобы потерять бдительность.

Откроют на следующей неделе только магазины с площадью до 800 кв м, вело- и книжные магазины. С 4 мая должно возобновиться обучение в школах, снова заработают парикмахерские.

Меркель отметила, что полное возвращение к нормальной жизни можно ожидать только через несколько недель или месяцев. По-прежнему будут закрыты рестораны, бары, кинотеатры, гостиницы и фитнес-клубы, запрещены церковные службы. Восстановление массовых мероприятий и футбольных матчей с участием зрителей состоится не раньше конца августа.

От жителей Германии по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется носить медицинские маски в магазинах и в общественном транспорте.

Карантин в стране ввели три с половиной недели назад. В Берлине считают, что благодаря этим мерам не удалось допустить негативного сценария развития эпидемии.

Сейчас в Германии заболели 133 тыс. граждан, но летальных случаев зафиксировали только 3,6 тыс.

На быстром свертывании карантина настаивали главы некоторых регионов, а также руководители крупных предприятий, которые указывали на негативные экономические последствия. Против выступили медики. Поэтому было решено ослабить ограничения в основном для малого и среднего бизнеса.

Первыми о начале «размораживания» экономики объявили на этой неделе Польша и Австрия.