Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n136816-merkel-obyavila-o-chastichnom-snyatii-karantina-v-germanii-video.htmlРакурс
Карантин в Германии частично смягчается. Канцлер Ангела Меркель 15 апреля объявила о снятии некоторых ограничений со следующей недели.
Соответствующее заявление она сделала после встречи с главами всех федеральных земель в Берлине. Меркель сообщила об определенном прогрессе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако подчеркнула, что достижения страны в этом вопросе все еще слишком малы, чтобы потерять бдительность.
Откроют на следующей неделе только магазины с площадью до 800 кв м, вело- и книжные магазины. С 4 мая должно возобновиться обучение в школах, снова заработают парикмахерские.
Меркель отметила, что полное возвращение к нормальной жизни можно ожидать только через несколько недель или месяцев. По-прежнему будут закрыты рестораны, бары, кинотеатры, гостиницы и фитнес-клубы, запрещены церковные службы. Восстановление массовых мероприятий и футбольных матчей с участием зрителей состоится не раньше конца августа.
От жителей Германии по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется носить медицинские маски в магазинах и в общественном транспорте.
Карантин в стране ввели три с половиной недели назад. В Берлине считают, что благодаря этим мерам не удалось допустить негативного сценария развития эпидемии.
Сейчас в Германии заболели 133 тыс. граждан, но летальных случаев зафиксировали только 3,6 тыс.
На быстром свертывании карантина настаивали главы некоторых регионов, а также руководители крупных предприятий, которые указывали на негативные экономические последствия. Против выступили медики. Поэтому было решено ослабить ограничения в основном для малого и среднего бизнеса.
Первыми о начале «размораживания» экономики объявили на этой неделе Польша и Австрия.